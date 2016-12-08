В РФ может появиться услуга обналичивания денег в кассах магазинов

Ассоциация «МастерКард» изучает перспективы внедрения в России новой для страны услуги Cash-out, которая позволит клиентам получать наличные средства прямо в кассах торговых предприятий. Презентация этой услуги для банков системы MasterCard пройдет в четверг, о чем рассказали «Известям» как в самой ассоциации, так и в банковской среде.

Сутью услуги Cash-out является возможность для торгово-сервисных предприятий (ТСП) как банковских платежных агентов выдавать средства от имени кредитной организации. Немаловажно, что в четверг пройдет не только презентация самой услуги, но и будут обнародованы данные о заинтересованности в ней физлиц в России, а также рассмотрена правовая сторона вопроса.

Данные будут представлены юридической компанией Goltsblat BLP LLP. Юристы уже отметили, что не видят в России каких-либо правовых барьеров для введения услуги, однако ряд экспертов заявили, что сама новизна услуги ставит под сомнение ее востребованность в стране, несмотря на очевидные преимущества.

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