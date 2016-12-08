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Авиация США разбомбила госпиталь в Мосуле

Удар был нанесен по запросу иракской армии

Авиация США разбомбила госпиталь в Мосуле по запросу иракской армии.

Об этом заявила пресс-служба Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США.

По версии американских военных ИГ (запрещена в РФ) использовала госпиталь в центре восточной части города, как командный пункт.

Именно из этой больницы по наступающей на Мосул иракской армии был открыт огонь боевиками.

 Связи с этим, летательные аппараты международной коалиции во главе с США нанесли точечный удар по данному местоположению «целя по живой силе», цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Армия США не располагает сведеньями имеются ли в результате данной бомбардировки жертвы среди мирного населения.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Авиация США разбомбила госпиталь в Мосуле

Удар был нанесен по запросу иракской армии

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