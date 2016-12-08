Штайнмайер призвал Лаврова объявить перемирие в Алеппо

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал объявить перемирие в Алеппо.
Об этом он заявил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Штайнмайер настаивал в разговоре с Лавровым на открытии гуманитарного доступа, немедленном прекращении огня и возобновлении политического диалога», – цитирует Федеральное агентство новостей представителя МИД ФРГ, присутствовавшего на встрече.
Кроме того, собеседники обсудили подготовку решений открывающегося в Гамбурге заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
По словам источника, разговор двух министров был долгим и серьезным.
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