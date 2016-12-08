Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Горняки, заблокированные на угольной шахте в Китае, погибли

Всего инцидент унес жизни 11 человек

Горняки, заблокированные на угольной шахте в Китае, погибли.

Об этом заявило агентство Синьхуа.

«Все 11 шахтеров, которые оказались заблокированы под землей, признаны погибшими», - цитирует «РИА Новости» сообщение.

В момент аварии, в понедельник, 5 декабря на угольной шахте в провинции Хубэй находились 46 человек. Большая часть горняков выбрались, но 11 остались заблокированными под землей.

Попытки спасателей извлечь их не увенчались успехом.

Причина инцидента выясняется.

Читайте также: Взрыв газа на шахте в Китае заблокировал под землей 11 горняков

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Горняки, заблокированные на угольной шахте в Китае, погибли

Всего инцидент унес жизни 11 человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке