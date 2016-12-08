Всего инцидент унес жизни 11 человек
Горняки, заблокированные на угольной шахте в Китае, погибли.
Об этом заявило агентство Синьхуа.
«Все 11 шахтеров, которые оказались заблокированы под землей, признаны погибшими», - цитирует «РИА Новости» сообщение.
В момент аварии, в понедельник, 5 декабря на угольной шахте в провинции Хубэй находились 46 человек. Большая часть горняков выбрались, но 11 остались заблокированными под землей.
Попытки спасателей извлечь их не увенчались успехом.
Причина инцидента выясняется.
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