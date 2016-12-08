Спасатели возобновили разбор взорвавшегося дома в Хабаровском крае

Спасатели возобновили разбор взорвавшегося дома в городе Советская Гавань Хабаровского края.

Об этом заявили представители МЧС РФ.

«Сегодня с утра работы по развалу возобновлены», – цитирует «РИА Новости» спасателей.

Отмечается, что из-за взрыва газа в многоквартирном доме в среду, 7 декабря были разрушены две квартиры и лестничный пролет в многоквартирном доме.

При этом при аварии четыре человека пострадали: три женщины госпитализированы, один мужчина лечится амбулаторно.

Жители подъезда, где произошел инцидент временно проживают у родственников и знакомых.

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