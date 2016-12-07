Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Жильцов Советской Гавани расселят в пунктах временного содержания

Окончательное решение о временном расселении примут после полного разбора от завалов дома, где произошел взрыв газа

Нескольких жильцов пятиэтажного дома в Советской Гавани, где произошел взрыв бытового газа, разместят в пунктах временного содержания. Об этом сообщил заместитель главы города Дмитрий Чайка.

По его словам, окончательное решение о расселении жильцов пострадавшего от взрыва подъезда примут после того, как полностью разберут завалы, сообщает ИА AmurMedia

Ранее сообщалось, что большинство жителей остальных подъездов дома уже смогли вернуться в свои квартиры. В настоящее время здание отключено от газоснабжения. Однако в большинстве квартир, кроме тех, что находятся в аварийном подъезде, уже подключили воду и электричество. 

На месте происшествия продолжают работать спасатели и разбирать завалы, людей под ними не обнаружили. Взрывной волной была разрушена одна квартира и повреждены стены соседней, а также лестничная площадка и кровля. После окончания работ по разбору завалов специалисты проведут оценку повреждений здания, после чего будет определена пригодность дома для дальнейшего пребывания в нем людей.

Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня утром. В результате происшествия пострадало четыре человека, их доставили в больницу, один из них находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура проверяет обстоятельства взрыва.




Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Жильцов Советской Гавани расселят в пунктах временного содержания

Окончательное решение о временном расселении примут после полного разбора от завалов дома, где произошел взрыв газа

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке