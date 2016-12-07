Жильцов Советской Гавани расселят в пунктах временного содержания

Нескольких жильцов пятиэтажного дома в Советской Гавани, где произошел взрыв бытового газа, разместят в пунктах временного содержания. Об этом сообщил заместитель главы города Дмитрий Чайка.

По его словам, окончательное решение о расселении жильцов пострадавшего от взрыва подъезда примут после того, как полностью разберут завалы, сообщает ИА AmurMedia.



Ранее сообщалось, что большинство жителей остальных подъездов дома уже смогли вернуться в свои квартиры. В настоящее время здание отключено от газоснабжения. Однако в большинстве квартир, кроме тех, что находятся в аварийном подъезде, уже подключили воду и электричество.



На месте происшествия продолжают работать спасатели и разбирать завалы, людей под ними не обнаружили. Взрывной волной была разрушена одна квартира и повреждены стены соседней, а также лестничная площадка и кровля. После окончания работ по разбору завалов специалисты проведут оценку повреждений здания, после чего будет определена пригодность дома для дальнейшего пребывания в нем людей.

Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня утром. В результате происшествия пострадало четыре человека, их доставили в больницу, один из них находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура проверяет обстоятельства взрыва.









