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Большинство жильцов дома в Советской Гавани вернулось в свои квартиры

Все они были эвакуированы после инцидента со взрывом газа в Хабаровском крае

Почти все жильцы пятиэтажного дома в городе Советская гавань Хабаровского края уже смогли вернуться в свои квартиры после взрыва газа. В настоящее время здание отключено от газоснабжения. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Однако в большинстве квартир, кроме тех, что находятся в аварийном подъезде, уже подключили воду и электричество. Сразу после взрыва из здания эвакуировали больше 70 человек, которые были размещены в двух пунктах обогрева. Четверо пострадавших при взрыве остаются в больнице, один из них находится в реанимации.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и разбирать завалы, людей под ними не обнаружили. Разрушена одна квартира, повреждены стены другой, лестничная площадка и кровля. После окончания работ по разбору завалов специалисты проводят оценку повреждений здания с целью определить его пригодность для дальнейшего пребывания в нем людей, сообщает ОТР.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проверяет обстоятельства взрыва.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Большинство жильцов дома в Советской Гавани вернулось в свои квартиры

Все они были эвакуированы после инцидента со взрывом газа в Хабаровском крае

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