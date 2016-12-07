Большинство жильцов дома в Советской Гавани вернулось в свои квартиры

Почти все жильцы пятиэтажного дома в городе Советская гавань Хабаровского края уже смогли вернуться в свои квартиры после взрыва газа. В настоящее время здание отключено от газоснабжения. Об этом сообщили в региональном МЧС.



Однако в большинстве квартир, кроме тех, что находятся в аварийном подъезде, уже подключили воду и электричество. Сразу после взрыва из здания эвакуировали больше 70 человек, которые были размещены в двух пунктах обогрева. Четверо пострадавших при взрыве остаются в больнице, один из них находится в реанимации.



На месте происшествия продолжают работать спасатели и разбирать завалы, людей под ними не обнаружили. Разрушена одна квартира, повреждены стены другой, лестничная площадка и кровля. После окончания работ по разбору завалов специалисты проводят оценку повреждений здания с целью определить его пригодность для дальнейшего пребывания в нем людей, сообщает ОТР.



Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проверяет обстоятельства взрыва.

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