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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Советской Гавани

Инцидент в пятиэтажном многоквартирном доме произошел около 7 часов утра по московскому времени

Фото: ТАСС/Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ

По факту взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в городе Советская Гавань Хабаровского края возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю, дело возбудили по по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Напомним, взрыв газа прогремел в жилом доме около 14 часов (7 часов утра по Москве). В результате инцидента пострадали, по последним данным, четыре человека: три женщины 1923, 1957, 1964 годов рождения и мужчина 1991 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы с травмами и ожогами различной степени тяжести.

«На место происшествия из Хабаровска выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в пресс-службе.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Советской Гавани

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Советской ГаваниИнцидент в пятиэтажном многоквартирном доме произошел около 7 часов утра по московскому времени

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