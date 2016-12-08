В Сенате США проводили Байдена с поста вице-президента

В Сенате США состоялась церемония проводов на пенсию уходящего со своего поста вице-президента Джо Байдена, которого поблагодарили за проделанную работу, отметив мужество чиновника в связи с его личными трагедиями.

В этот вечер с теплыми словами выступили и противники Байдена. Так, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл отметил, что Байден, уходя на пенсию, остается непревзойденным «болтуном», намекая на словоохотливость чиновника, передает РИА «Новости».

Кроме этого, Макконнелл выразил уважение Байдену за его стойкость после потери близких людей: сразу после избрания в Сенат Байден потерял жену и дочь, которые погибли в автокатастрофе, а в 2015 году от рака мозга скончался сын вице-президента.

«Вы были настоящим другом, партнером, которому доверяли, и было честью служить рядом с вами», — сказал Макконнелл.

Основную часть своей карьеры Байден был сенатором от штата Делавэр, представляя его интересы на высшем уровне в течение 36 лет. За восемь лет на посту главы Сената Байден внес два закона, но они не были приняты.

Читайте также:

Джо Байден будет баллотироваться в президенты США в 2020 году