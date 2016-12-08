Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой в резиденции последнего в столице Никарагуа Манагуа.

Рогозин выразил семье президента благодарность за радушный прием.

«Спасибо, что согласились нас принять. Очень интересная поездка, вчера мы были в Венесуэле, вечером встречались с президентом Мадуро, сегодня у вас в гостях», — рассказал Рогозин, передает ТАСС.

Приезд российского вице-премьера совпал с религиозным праздником La Pursima (непорочного зачатия Девы Марии), который широко отмечается в Никарагуа. Люди празднуют этот день, устраивая фейерверки и шумные гуляния.

Рогозин начал беседу с Ортегой со слов поздравления, при этом не упустив возможность пошутить:

«Поздравляем вас с праздником, который, очевидно, гремит на улице. Мы думали, что в нашу честь, оказывается, это праздник», — заметил вице-премьер.

Ортега заверил, что салют и празднества устроены, в том числе, и в честь российских гостей.

В ходе встречи Рогозин проинформировал главу Никарагуа о результатах прошедших переговоров. «Мы сегодня провели очень интересные переговоры и с главнокомандующим армией, и с коллегами министрами. Мне кажется, что был бы смысл сейчас подвести общий итог наших переговоров», — отметил вице-премьер.

Ортега отметил, что отношения РФ и Никарагуа носят «исторический характер» и попросил Рогозина передать привет президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу.

Кроме того, в ходе встречи Рогозин и Ортега обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества.



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