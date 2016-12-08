Минобороны узнало причину аварии Су-33 на «Адмирале Кузнецове»

Авария самолета Су-33 с крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, вероятно, произошла из-за человеческого фактора, связанного с ошибкой в пилотировании, рассказал близкий к расследованию источник.

Как стало известно СМИ в четверг, комиссия проанализировала технические данные посадки истребителя. Они показывают, что самолет имел отклонение по оси, превышающее допустимые параметры — 4,7 метра вместо 4,2 метра, передает РИА «Новости» данные источников.

Они уточнили, что падение самолета произошло сразу после приземления на палубу корабля, которое было неудачным. Су-33 зацепил гаком за трос на палубе, который должен был затормозить машину. Однако этого не произошло: трос оборвался, не выдержав нагрузки, самолет продолжил движение и не успевал остановиться. Летчик получил приказ катапультироваться и не пострадал, а самолет выкатился за пределы корабля и упал в воду.

В качестве одной их причин аварии рассматривался и брак при изготовлении троса, однако, по данным источников, тросы на «Адмирале Кузнецове» прошли все необходимые проверки и при соблюдении параметров посадки однозначно выдержали бы нагрузку.

В то же время, как уже упоминалось, технические данные посадки вызвали вопросы у специалистов. Именно поэтому основной версией аварии Су-33 комиссия в настоящий момент считает ошибку при пилотировании самолета, вследствие которой создалось критическое давление на трос, вызвавшее его разрыв.

Отметим, что посадка на палубу движущегося корабля в море является одним из самых сложных элементов пилотирования истребителя. Для успешного приземления летчик должен методично соблюдать параметры захода на посадку по глиссаде, не имея отклонения по скорости и направлению. В завершающей стадии посадки самолет обязательно должен зацепиться выдвижным гаком за трос на палубе, который гасит скорость самолета.

Ранее в понедельник представитель Министерства обороны России сообщил о том, что истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы во время посадки на авианосец. Инцидент произошел в Средиземном море после выполнения истребителем боевой задачи в небе Сирии.

Читайте также:

Кремль прокомментировал аварию при посадке на «Адмирал Кузнецов»