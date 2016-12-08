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Завершены спасательные работы на месте взрыва газа в Советской Гавани

Людей под обломками разрушившегося дома нет

На месте взрыва газа в жилом доме в Советской Гавани Хабаровского края завершены аварийно-спасательные работы.

С помощью крана были убраны обвалившиеся перекрытия. Спасатели уверены, что под обломками нет людей.

Сейчас начинают работать две комиссии. Одна займется подсчетом ущерба, вторая должна решить – возможно ли дальнейшее проживание в этом доме. Об этом сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого правительства.

В данный момент во всех подъездах, кроме поврежденного, есть отопление и свет. Газ временно отключен. Некоторые жильцы еще накануне вернулись в свои квартиры.

Как писали «Известия», взрыв газа в жилом доме Советской Гавани произошел 7 декабря. В результате в подъезде обрушились верхние перекрытия. Четыре человека пострадали.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Завершены спасательные работы на месте взрыва газа в Советской Гавани

Людей под обломками разрушившегося дома нет

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