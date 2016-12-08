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Женщина, покалеченная лифтом в поликлинике, находится в реанимации

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности»

Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено после инцидента с лифтом в одной из поликлиник в центре Москвы, в результате которого пожилая москвичка осталась инвалидом. Травмированная женщина прооперирована. В настоящее время пенсионерка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы установили, что после посещения терапевта 71-летняя женщина входила в лифт на третьем этаже поликлиники на улице Заморенова, однако упала и ее ноги зажало дверьми. Кабина лифта поехала наверх, протащив пенсионерку до восьмого этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Москвичку незамедлительно госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Медики диагностировали у пострадавшей частично травматическую ампутацию ног на уровне бедра, сообщает «ТВ Центр». 

Лица, ответственные за эксплуатацию лифта, устанавливаются. Изымается документация, имеющая значение для следствия.

Следователи опросят руководство клиники, специалиста, осуществляющего технический осмотр кабины и соответствующих механизмов лифта, а также очевидцев произошедшего.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Женщина, покалеченная лифтом в поликлинике, находится в реанимации

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности»

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