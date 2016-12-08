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Четверг,
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Билан, Ёлка и «Ленинград» удостоились Национальной музыкальной премии

Подведение музыкальных итогов года в России — в фотоленте «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Государственном Кремлевском дворце назвали имена победителей Российской национальной музыкальной премии. Организаторы церемонии вручения порадовали зрителей ярким шоу с участием звезд отечественной эстрады. Григорий Лепс, группа «Любэ», Дима Билан, Ёлка, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Полина Гагарина и другие исполнители представили свои песни гостям.

Номинации распределились следующим образом:

  • лучший поп-исполнитель — Дима Билан,
  • лучшая поп-исполнительница — Ёлка,
  • лучшая поп-группа - A-Studio,
  • песня года — «В Питере – пить!» группы «Ленинград» ,
  • поэт года — Леонид Агутин,
  • композитор года - Константин Меладзе,
  • инструменталист года в классической музыке — Денис Мацуев,
  • вокалист года в классической музыке – Анна Нетребко.

    • Важным событием стало выступление на премии одной из самых востребованных звезд мирового шоу-бизнеса, обладательницы четырех «Грэмми» Кристины Агилеры, которая представила зрителям семь номеров из своего шоу. Однако не обошлось без казуса. Певицу в течение 40 минут не пропускала на территорию Кремля охрана.

    Подведение музыкальных итогов года в России — в фотоленте «Известий»

    Вручение Российской Национальной Музыкальной Премии

    Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

    Билан, Ёлка и «Ленинград» удостоились Национальной музыкальной премии

    Билан, Ёлка и «Ленинград» удостоились Национальной музыкальной премииПодведение музыкальных итогов года в России — в фотоленте «Известий»

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    Фотолента

    Билан, Ёлка и «Ленинград» удостоились Национальной музыкальной премии

    Билан, Ёлка и «Ленинград» удостоились Национальной музыкальной премии

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