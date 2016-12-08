Билан, Ёлка и «Ленинград» удостоились Национальной музыкальной премии
Подведение музыкальных итогов года в России — в фотоленте «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В Государственном Кремлевском дворце назвали имена победителей Российской национальной музыкальной премии. Организаторы церемонии вручения порадовали зрителей ярким шоу с участием звезд отечественной эстрады. Григорий Лепс, группа «Любэ», Дима Билан, Ёлка, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Полина Гагарина и другие исполнители представили свои песни гостям.
Номинации распределились следующим образом:
лучший поп-исполнитель — Дима Билан,
лучшая поп-исполнительница — Ёлка,
лучшая поп-группа - A-Studio,
песня года — «В Питере – пить!» группы «Ленинград» ,
поэт года — Леонид Агутин,
композитор года - Константин Меладзе,
инструменталист года в классической музыке — Денис Мацуев,
вокалист года в классической музыке – Анна Нетребко.
Важным событием стало выступление на премии одной из самых востребованных звезд мирового шоу-бизнеса, обладательницы четырех «Грэмми» Кристины Агилеры, которая представила зрителям семь номеров из своего шоу. Однако не обошлось без казуса. Певицу в течение 40 минут не пропускала на территорию Кремля охрана.
Подведение музыкальных итогов года в России — в фотоленте «Известий»
Вручение Российской Национальной Музыкальной Премии