Билан, Ёлка и «Ленинград» удостоились Национальной музыкальной премии

В Государственном Кремлевском дворце назвали имена победителей Российской национальной музыкальной премии. Организаторы церемонии вручения порадовали зрителей ярким шоу с участием звезд отечественной эстрады. Григорий Лепс, группа «Любэ», Дима Билан, Ёлка, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Полина Гагарина и другие исполнители представили свои песни гостям.



Номинации распределились следующим образом:

лучший поп-исполнитель — Дима Билан,

лучшая поп-исполнительница — Ёлка,

лучшая поп-группа - A-Studio,

песня года — «В Питере – пить!» группы «Ленинград» ,

поэт года — Леонид Агутин,



композитор года - Константин Меладзе,

инструменталист года в классической музыке — Денис Мацуев,



вокалист года в классической музыке – Анна Нетребко.

Важным событием стало выступление на премии одной из самых востребованных звезд мирового шоу-бизнеса, обладательницы четырех «Грэмми» Кристины Агилеры, которая представила зрителям семь номеров из своего шоу. Однако не обошлось без казуса. Певицу в течение 40 минут не пропускала на территорию Кремля охрана.



Подведение музыкальных итогов года в России — в фотоленте «Известий»

Вручение Российской Национальной Музыкальной Премии