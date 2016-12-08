Евросоюз согласовал план по безвизовому режиму с Грузией и Украиной

Европарламент и Совет Евросоюза договорились о параметрах возможной заморозки безвизовых режимов с третьими государствами
Документ, согласно которому Евросоюз сможет в одностороннем порядке приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии и Украины, согласован Европарламентом и Советом ЕС.
Введение этой технической договоренности является необходимым условием для предстоящей отмены виз для Киева и Тбилиси. Ранее Совет Евросоюза заявлял, что отмена виз для граждан Грузии и Украины может произойти одновременно с введением механизма приостановки его действия.
Соглашение, подписанное в среду вечером, ожидает одобрения сессией Европарламента.
Приостановка безвизового режима с Грузией и Украиной может быть объявлена только в экстренных случаях по инициативе ЕС или одного из его членов, уточняет «Федеральное агентство новостей».