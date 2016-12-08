Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Евросоюз согласовал план по безвизовому режиму с Грузией и Украиной

Европарламент и Совет Евросоюза договорились о параметрах возможной заморозки безвизовых режимов с третьими государствами

Документ, согласно которому Евросоюз сможет в одностороннем порядке приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии и Украины, согласован Европарламентом и Советом ЕС.

Введение этой технической договоренности является необходимым условием для предстоящей отмены виз для Киева и Тбилиси. Ранее Совет Евросоюза заявлял, что отмена виз для граждан Грузии и Украины может произойти одновременно с введением механизма приостановки его действия.

Соглашение, подписанное в среду вечером, ожидает одобрения сессией Европарламента.

Приостановка безвизового режима с Грузией и Украиной может быть объявлена только в экстренных случаях по инициативе ЕС или одного из его членов, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Читайте также:

ЕС снова перенес рассмотрение безвизового режима для Украины

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Евросоюз согласовал план по безвизовому режиму с Грузией и Украиной

Европарламент и Совет Евросоюза договорились о параметрах возможной заморозки безвизовых режимов с третьими государствами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке