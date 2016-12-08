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Трамп опровергает вмешательство России в президентские выборы в США

Об этом избранный президент США заявил в интервью авторитетному изданию

Дональд Трамп высказал свое несогласие с точкой зрения, что Россия вмешалась в ход президентской кампании этого года. Об этом избранный президент США заявил в интервью известному американскому изданию.

Трамп, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что не верит во вмешательство РФ.

«Я не верю в это», — приводит «РИА Новости» слова политика со ссылкой на Time, назвавшего республиканца человеком года.

Ранее американские силовые ведомства бездоказательно сообщали, что за взломом серверов Демократической партии США стояли якобы российские хакеры. Кибератаки, уточняли спецслужбы США, проводились с целью оказать влияние на результат выборов президента, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Трамп опровергает вмешательство России в президентские выборы в США

Об этом избранный президент США заявил в интервью авторитетному изданию

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