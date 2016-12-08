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Четверг,
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Доктор Лиза заявила о намерении отправиться в Сирию

Об этом Елизавета Глинка сказала в Кремле во время вручения ей Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

Директор международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза заявила, что в ближайшее время собирается отправиться в Сирию для оказания гуманитарной помощи.

Об этом она сказала во время вручения ей Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

«Завтра я лечу в Донецк, а оттуда — в Сирию, так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся живыми, потому что война — это ад на земле», — цитирует Глинку «РИА Новости».

Глинка уже ездила в Сирию в сентябре. Она посетила госпиталь Тишрин в Латакии, после чего правозащитники публично подняли вопрос о необходимости добиться запрета на санкции на медикаменты.

Госпремии РФ за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности были учреждены в 2016 году и вручаются впервые.

Помимо Глинки, лауреатом премии стал гендиректор Автономной некоммерческой организации «Детский хоспис», настоятель собора и четырех храмов Александр Ткаченко.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Доктор Лиза заявила о намерении отправиться в Сирию

Об этом Елизавета Глинка сказала в Кремле во время вручения ей Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

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