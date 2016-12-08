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Кремль опроверг свою причастность к подготовке продажи «Роснефти»

Президент Владимир Путин не участвовал в переговорном процессе, подчеркнул пресс-секретарь главы государства

У российского президента Владимира Путина не было никаких контактов касательно сделки по приватизации «Роснефти». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Политические аспекты отсутствовали и отсутствуют полностью», — подчеркнул он, добавив, что Путин не участвовал в переговорном процессе по продаже акций «Роснефти», всей подготовкой занимался глава нефтяной компании Игорь Сечин.

При этом, по словам Пескова, Сечин докладывал Путину и правительству о подготовке сделки. «Разумеется, были промежуточные доклады из «Роснефти» и в правительство, и президенту», — уточнил Песков.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Кремль опроверг свою причастность к подготовке продажи «Роснефти»

Президент Владимир Путин не участвовал в переговорном процессе, подчеркнул пресс-секретарь главы государства

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