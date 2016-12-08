Сечин: «Роснефть» вела переговоры с 30 компаниями и фондами

Российская «Роснефть» перед приватизацией вела переговоры с 30 компаниями, инвесторами и фондами в разных странах мира, сообщил Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сечин отметил, что «Роснефть» рассчитывала привлечь инвестора из Европы, Америки или стран Азиатско-Тихоокеанского региона путем коммерческих переговоров. Кандидатов, по его словам, насчитывалось более 30, передает РИА «Новости».

Напомним, ставшая неожиданностью на Западе покупка 19,5% акций «Роснефти» произошла в среду. Долю в компании приобрели консорциум компании Glencore и катарский суверенный инвестфонд в равных долях. Сумма сделки составила €10,5 млрд. Позднее в Glencore рассказали об условиях соглашения по «Роснефти».

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