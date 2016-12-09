Минздрав упростит доступ к сильным обезболивающим

Министерство здравоохранения РФ решило смягчить требования к выписыванию и обращению двух комбинированных обезболивающих препаратов, содержащих наркотические вещества. В ведомстве полагают, что это нововведение улучшит качество жизни пациентов с хроническими болями.



Медики согласны, что повышение доступности сильных обезболивающих необходимо, причем не только в онкологии. Однако эта инициатива будет эффективной только в том случае, если новые препараты смогут купировать боль не хуже традиционных опиоидов.

— Минздрав России прорабатывает вопрос упрощения требований, предъявляемых к назначению, выписыванию и обороту комбинированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, в частности оксикодон и бупренорфин, и иные фармакологические активные компоненты, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.



Речь идет о зарегистрированных в РФ в 2015 году препаратах, в состав которых помимо малых доз наркотического вещества входит налоксон — таргине (содержит оксикодон, используется для купирования хронической боли) и бупраксоне (содержит бупренорфин, используется для снятия острой боли).



Первое лекарство импортное, второе — отечественное. По утверждению Минздрава, сочетание в этих препаратах полусинтетического опиоидного анальгетика и антагониста опиатных рецепторов позволяет избежать некоторых побочных эффектов, возникающих при длительной терапии опиоидами. Это значительно повышает качество жизни пациентов.



Второе достоинство комбинированных с налоксоном препаратов в том, что при их парентеральном введении (в случае применения лекарств наркозависимыми) полностью инактивируется опиоидный эффект оксикодона или бупренорфина.



— Таким образом, введение в широкую клиническую практику лекарственных препаратов, содержащих оксикодон или бупренорфин в сочетании с налоксоном, полностью соответствует Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Она предусматривает внедрение новых лекарственных средств, содержащих наркотики, извлечение которых легкодоступным путем невозможно и применение которых в немедицинских целях затруднено, — уточнили в Минздраве.



В связи с этим ведомство предлагает установить менее строгие меры контроля при выписывании и отпуске комбинированных лекарственных препаратов, содержащих оксикодон или бупренорфин.



Вместо рецепта формы №107/у-НП (для наркотических препаратов) рекомендуется выписывать рецепт формы №148-1/у-88 (для препаратов, содержащих малые дозы наркотических средств). Минздрав также считает возможным обращение этих лекарств в рамках обычной лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность — без специальных требований по их хранению и перевозке.



Как рассказала «Известиям» советник директора ФГУП «Московский эндокринный завод» Людмила Шершакова, бупраксон» — это собственная разработка предприятия.



— Это наш первый оригинальный отечественный препарат. Бупренорфин, входящий в его состав, — это один из базовых препаратов при проведении обезболивания. Налоксон защищает таблетки от применения в незаконном обороте. Наш препарат короткого действия. Он применяется при острой боли, но бывает необходим и при лечении хронического болевого синдрома для купирования прорывов боли. Лекарство предназначено для взрослых и показано не только в онкологии, но и при послеоперационных и ожоговых болях. Возможно, препаратом заинтересуются неврологи и ревматологи.



По словам Людмилы Шершаковой, импортных лекарств короткого действия, аналогичных бупраксону, в России не было, но есть отечественные аналоги: просидол и промедол.



— В распоряжении врача должен быть широкий спектр препаратов короткого и пролонгированного действия — пять-шесть базовых международных непатентованных наименований в различных лекарственных формах. Нужны растворы для инъекций, таблетки, трансдермальные терапевтические системы, растворы для приема внутрь (это особенно важно для детей), — сказала Людмила Шершакова.



— Это положительное новшество для онкологических больных при условии, что предлагаемые препараты имеют достаточный обезболивающий эффект — не меньший, чем опиоиды, — считает заместитель директора Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе. — Уж было очень осложнено выписывание и использование наркотических средств. Надо было получить рецепт у районного онколога, его должен был подписать главный врач, медсестра из поликлиники должна была вводить препарат и вернуть в поликлинику пустые ампулы. Пока проходили все бюрократические процедуры по выписыванию препарата, пациент оставался без обезболивания, а это недопустимо. Если больной умирал и оставались неиспользованные наркотические вещества, они должны были уничтожаться в присутствии главного нарколога. Чудовищная была процедура. Позже она была упрощена. Но дальнейшее облегчение доступа к обезболивающим средствам необходимо.

