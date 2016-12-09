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Минздрав упростит доступ к сильным обезболивающим

В ведомстве полагают, что это нововведение улучшит качество жизни пациентов

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Министерство здравоохранения РФ решило смягчить требования к выписыванию и обращению двух комбинированных обезболивающих препаратов, содержащих наркотические вещества. В ведомстве полагают, что это нововведение улучшит качество жизни пациентов с хроническими болями.

Медики согласны, что повышение доступности сильных обезболивающих необходимо, причем не только в онкологии. Однако эта инициатива будет эффективной только в том случае, если новые препараты смогут купировать боль не хуже традиционных опиоидов.

 Минздрав России прорабатывает вопрос упрощения требований, предъявляемых к назначению, выписыванию и обороту комбинированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, в частности оксикодон и бупренорфин, и иные фармакологические активные компоненты,  сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Речь идет о зарегистрированных в РФ в 2015 году препаратах, в состав которых помимо малых доз наркотического вещества входит налоксон  таргине (содержит оксикодон, используется для купирования хронической боли) и бупраксоне (содержит бупренорфин, используется для снятия острой боли).

Первое лекарство импортное, второе — отечественное. По утверждению Минздрава, сочетание в этих препаратах полусинтетического опиоидного анальгетика и антагониста опиатных рецепторов позволяет избежать некоторых побочных эффектов, возникающих при длительной терапии опиоидами. Это значительно повышает качество жизни пациентов.

Второе достоинство комбинированных с налоксоном препаратов в том, что при их парентеральном введении (в случае применения лекарств наркозависимыми) полностью инактивируется опиоидный эффект оксикодона или бупренорфина.

 Таким образом, введение в широкую клиническую практику лекарственных препаратов, содержащих оксикодон или бупренорфин в сочетании с налоксоном, полностью соответствует Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Она предусматривает внедрение новых лекарственных средств, содержащих наркотики, извлечение которых легкодоступным путем невозможно и применение которых в немедицинских целях затруднено,  уточнили в Минздраве.

В связи с этим ведомство предлагает установить менее строгие меры контроля при выписывании и отпуске комбинированных лекарственных препаратов, содержащих оксикодон или бупренорфин.

Вместо рецепта формы №107/у-НП (для наркотических препаратов) рекомендуется выписывать рецепт формы №148-1/у-88 (для препаратов, содержащих малые дозы наркотических средств). Минздрав также считает возможным обращение этих лекарств в рамках обычной лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность  без специальных требований по их хранению и перевозке.

Как рассказала «Известиям» советник директора ФГУП «Московский эндокринный завод» Людмила Шершакова, бупраксон»  это собственная разработка предприятия.

 Это наш первый оригинальный отечественный препарат. Бупренорфин, входящий в его состав,  это один из базовых препаратов при проведении обезболивания. Налоксон защищает таблетки от применения в незаконном обороте. Наш препарат короткого действия. Он применяется при острой боли, но бывает необходим и при лечении хронического болевого синдрома для купирования прорывов боли. Лекарство предназначено для взрослых и показано не только в онкологии, но и при послеоперационных и ожоговых болях. Возможно, препаратом заинтересуются неврологи и ревматологи.

По словам Людмилы Шершаковой, импортных лекарств короткого действия, аналогичных бупраксону, в России не было, но есть отечественные аналоги: просидол и промедол.

 В распоряжении врача должен быть широкий спектр препаратов короткого и пролонгированного действия  пять-шесть базовых международных непатентованных наименований в различных лекарственных формах. Нужны растворы для инъекций, таблетки, трансдермальные терапевтические системы, растворы для приема внутрь (это особенно важно для детей),  сказала Людмила Шершакова.

 Это положительное новшество для онкологических больных при условии, что предлагаемые препараты имеют достаточный обезболивающий эффект  не меньший, чем опиоиды,  считает заместитель директора Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе.  Уж было очень осложнено выписывание и использование наркотических средств. Надо было получить рецепт у районного онколога, его должен был подписать главный врач, медсестра из поликлиники должна была вводить препарат и вернуть в поликлинику пустые ампулы. Пока проходили все бюрократические процедуры по выписыванию препарата, пациент оставался без обезболивания, а это недопустимо. Если больной умирал и оставались неиспользованные наркотические вещества, они должны были уничтожаться в присутствии главного нарколога. Чудовищная была процедура. Позже она была упрощена. Но дальнейшее облегчение доступа к обезболивающим средствам необходимо.

 Инициатива Минздрава соответствует поправкам к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах»,  сказал «Известиям» член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.  Желание Минздрава упростить доступ пациентам с сильными болями к обезболивающим препаратам вполне оправданно. Это особенно важно в небольших населенных пунктах, где нет оборудованных для таких целей аптек (с сейфами, связью, охраной) и возможности обеспечить специальные условия транспортировки таких лекарств. Я думаю, такой нормативный акт улучшит возможность обезболивания пациентов.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Минздрав упростит доступ к сильным обезболивающим

Минздрав упростит доступ к сильным обезболивающимВ ведомстве полагают, что это нововведение улучшит качество жизни пациентов

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