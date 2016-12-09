Детский омбудсмен вступилась за «зайцев»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова обратилась к министру транспорта Максиму Соколову с просьбой принять меры в связи с многочисленными случаями высаживания детей-безбилетников из общественного транспорта. Об этом «Известиям» сообщила сама детский омбудсмен.

Анна Кузнецова считает, что действия кондукторов и контролеров, выставляющих безбилетных детей на мороз, могут квалифицироваться как преступление по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») или по ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Она обратила внимание, что детей иногда высаживают на проезжую часть в темное время суток, в сложных погодных условиях.

— Считаю недопустимыми любые действия принудительного характера в отношении малолетних. За жизнь и здоровье детей ответственность несут их родители или другие законные представители. Вопрос снятия ребенка с рейса может быть решен только в присутствии сотрудников полиции и родителей, — заявила «Известиям» Анна Кузнецова.

Соответствующие требования, по ее мнению, можно внести в должностные инструкции контролера и водителя или в другие нормативные документы. И уж если контролер считает необходимым высадить ребенка, он должен сначала связаться с его родителями или с инспекцией по делам несовершеннолетних, после чего сдать им пассажира, что называется, на руки. Детский омбудсмен считает, что Минтранс может по крайней мере рекомендовать транспортным предприятиям принять такие правила.

На проблему обратили внимание и в Общественной палате. Член комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова направила главе Минтранса письмо с просьбой «рассмотреть возможность принятия ряда мер». Как рассказала Юлия Зимова «Известиям», она предлагает запрет на высаживание из транспорта несовершеннолетних, назначение штрафа родителям и дальнейший контроль ситуации участковым.

В пресс-службе Минтранса «Известиям» сообщили, что обращений пока не получали, а когда они поступят, их рассмотрят «в установленном законом порядке». На вопрос, разрабатываются ли в министерстве какие-нибудь меры, призванные защитить несовершеннолетних пассажиров, в ведомстве оперативно ответить не смогли.

Первый зампредседателя комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров обращения в Минтранс и прокуратуру направил еще в ноябре и сейчас ждет ответа. Он возмущен не только тем, что детей высаживают из транспорта, но и массовыми случаями изъятия у них социальных карт под предлогом отсутствия у школьников подтверждающих документов.



— Ребенок не обязан носить с собой подлинники документов, — сказал Георгий Федоров «Известиям». — Это проблема контролеров — пусть они заведут какую-нибудь единую базу данных. Но детей это не должно касаться ни в коем случае.

Высаживать детей из транспорта, по словам Георгия Федорова, недопустимо в принципе.

— Это безобразие и абсолютно аморальный поступок, — заявил он. — В мороз высаживать детей на улицу — это за гранью добра и зла. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Кто-то может сказать, что есть инструкции, не положено. Но у нас в Москве в морозы бомжей даже в метро пускают из соображений гуманности, хотя это и не положено. Детей нельзя высаживать не только в холодное время, а вообще никогда. Мало ли — ребенок потеряется, с ним что-то произойдет. Это очень серьезно.

По его словам, за последние недели к нему поступило несколько десятков жалоб от родителей пострадавших детей.​​​​​​​



«Известия» совместно с аналитической службой «Рамблер» провели по этой резонансной теме опрос, в котором приняли участие более 16 тыс. человек. Абсолютное большинство респондентов (67%) отметили, что ни их детей, ни их самих в детстве не высаживали из общественного транспорта за безбилетный проезд, а также выразили мнение, что закон должен быть на стороне детей в таких случаях.



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Напомним, в начале ноября в Екатеринбурге кондуктор не пустила в автобус девятилетнюю девочку, у которой не было с собой билета и денег. Ребенок проделал путь в несколько остановок пешком в мороз под тридцать градусов. История вызвала большой резонанс, Следственный комитет возбудил дело по ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Позднее сообщалось об аналогичном происшествии в столице, в трамвае №34. Следователи начали проверку. Однако Мосгортранс эту информацию опроверг: на предприятии заявили, что девочку не высаживали, а только отобрали у нее проездной, потому что она не предъявила документ, подтверждающий льготу. Это, кстати, довольно распространенная претензия кондукторов к детям, хотя на льготных проездных обычно есть фотографии и они именные.

В Челябинске мальчика чуть не высадили из автобуса, куда он пересел из сломавшегося троллейбуса. Однако за ребенка вступились пассажиры.

В начале декабря в Новокузнецке, как сообщают местные СМИ, кондуктор автобуса выгнала 12-летнюю девочку, у которой на карте кончились деньги. А в городе Шуя Ивановской области 10-летняя девочка села в маршрутку не того направления, но ей не позволили проехать круг и выйти на той же остановке и потребовали заплатить за проезд в оба конца. Денег у девочки больше не было, и на морозе она не оказалась только потому, что за нее заплатили пассажиры. А в Кургане кондуктору не понравилось, что 14-летняя девочка расплатилась мелкими монетами, и она бросила ребенку деньги в лицо.