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Правительство отклонило инициативу о выведении абортов из ОМС

Ранее на сайте Российской общественной инициативы была размещена соответствующая петиция, набравшая более 100 тыс. голосов

Инициативу общественников о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) рассмотрела и отклонила в четверг экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве.  

Министр России по вопросам Открытого правительства и руководитель экспертной рабочей группы федерального уровня Михаил Абызов сообщил, что инициатива отклонена большинством голосов.

«Общество и государство не имеют права принимать людоедские решения», — добавил он, сообщает «РИА Новости».

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников заявил, что Минздрав не поддерживает инициативу вывода абортов из системы ОМС. Эта мера приведет к дискриминации женщин, уверены в ведомстве, и может привести к росту числа криминальных абортов, отмечает ТАСС.

Интернет-петиция о выводе абортов из системы ОМС была размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала более 100 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения на федеральном уровне, сообщает ОТР. Эту инициативу поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Правительство отклонило инициативу о выведении абортов из ОМС

Ранее на сайте Российской общественной инициативы была размещена соответствующая петиция, набравшая более 100 тыс. голосов

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