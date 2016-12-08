Правительство отклонило инициативу о выведении абортов из ОМС

Инициативу общественников о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) рассмотрела и отклонила в четверг экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве.

Министр России по вопросам Открытого правительства и руководитель экспертной рабочей группы федерального уровня Михаил Абызов сообщил, что инициатива отклонена большинством голосов.

«Общество и государство не имеют права принимать людоедские решения», — добавил он, сообщает «РИА Новости».

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников заявил, что Минздрав не поддерживает инициативу вывода абортов из системы ОМС. Эта мера приведет к дискриминации женщин, уверены в ведомстве, и может привести к росту числа криминальных абортов, отмечает ТАСС.

Интернет-петиция о выводе абортов из системы ОМС была размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала более 100 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения на федеральном уровне, сообщает ОТР. Эту инициативу поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.