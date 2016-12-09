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Пятница,
9 декабря
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ЕС вводит новые преграды для российского газа

Еврокомиссия хочет обязать национальные правительства предварительно согласовывать с ней нефтегазовые контракты

Фото: TASS/DPA/Karl-Josef Hildenbrand

Страны ЕС могут вынудить отчитываться перед Еврокомиссией (ЕК) о контрактах в нефтегазовой сфере с третьими государствами перед их заключением. Такое решение было принято Советом ЕС. Новое правило подписания соглашений в этой отрасли должно быть одобрено вначале Европарламентом, а затем  Советом ЕС. После этого ЕК получит право проверять подобные сделки на соответствие законодательству союза.

В Европарламенте «Известиям» признались: решение возвести очередную бюрократическую преграду направлено прежде всего против России и носит во многом политический характер.

 В Европарламенте хватает людей с антироссийскими настроениями, которые говорят, что мы должны избавиться от российской «газовой иглы». Но при этом ЕК и Марош Шефчович (вице-президент ЕК по энергосоюзу.  «Известия») на этой неделе заявили, что Евросоюз в этом году заключил шестое, рекордное, соглашение с Россией по поставкам газа. Когда подобные заявления звучат из уст еврокомиссара, становится очевидно: экономика и стратегические интересы берут верх над лозунгами. Всё дело в том, что Еврокомиссия хочет быть более информирована. Понятно, что желание ЕК диверсифицировать потоки, то есть меньше закупать у России и больше ввозить, условно, из Катара, разбилось о реальную экономику, поскольку поставки газа оттуда получаются «золотыми»,  отметил в беседе с «Известиями» европарламентарий от Латвии Андрей Мамыкин.

По его словам, с одной стороны, теоретически, ЕК сможет блокировать заключение контрактов, а с другой, механизм «настолько неясный», что есть несколько способов его обойти. Но как бы то ни было новая бюрократическая процедура будет как минимум отнимать время.

 При системе сдержек и противовесов между национальными правительствами и ЕК  ничего страшного произойти не должно, но времени на заключение сделок уйдет больше. ЕС  это не США. Если в будущем Еврокомиссия сконцентрирует в своих руках такую власть, что станет панъевропейским правительством, тогда будет как в США: Вашингтон сказал, а в Техасе выполняют. Вместе с тем, вполне вероятно, что эта инициатива по нефти и газу будет поддержана Европарламентом. Ведь нет ни одного пленарного заседания в Страсбурге, где не принималось бы антироссийской резолюции. В прошлом году Европарламент принял 12 резолюций по России,  подчеркнул европарламентарий.

Между тем, как считает заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов, подобные решения Брюсселя  отражение «острой фазы борьбы между национальной и наднациональной бюрократией».

 Брюссель ищет инструменты воздействия, чтобы даже такие страны, как Германия, не могли принимать решения самостоятельно. Например, «Северный поток-2»  чисто немецкая история, в которую Германия старается никого не пускать. А ЕК хочется, чтобы всё происходило при ее участии. Когда речь заходит об энергетике, Россия  главный поставщик  выходит на первый план. И тут же появляются силы, которым не очень интересна энергия, зато очень интересна русофобия. Эти силы решили ввести определенный контроль за деятельностью независимых государств в вопросе энергоносителей. На очереди  ядерная энергетика,  сказал «Известиям» Андрей Климов.

При этом он напомнил, что базовые соглашения ЕС позволяют Брюсселю на законных основаниях принимать подобные меры, поскольку изначально была договоренность, что экспорт  «это национальная история», а импорт  общая тема.

 Отвечать национальной бюрократии на эту деятельность брюссельских чиновников будет очень сложно. Надо либо пересматривать фундаментальные документы, либо искать компромисс. Россия в данном случае оказывается стороной проблемы. Но мы не можем договариваться со всеми. Это длинный путь, и мы уже пытались сделать это с «Южным потоком». Если бы это был чистый бизнес, то был бы другой разговор, а здесь всё замешано на русофобских настроениях,  заключил сенатор.

Как рассказал «Известиям» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, историю с ЕК и нефтегазовыми контрактами стоит воспринимать как «политику с примесью бюрократии». По его словам, европейские чиновники пытаются создать как можно больше регламентирующих бумаг, усложняя процедуру заключения сделок и затягивая процесс.

 В ЕС понимают, что без российского газа им далеко не уехать. Но там пытаются показать, что ведется работа по усложнению различных процессов, а их «младшие партнеры»  страны ЕС  у них на крючке. Это лишь затягивает процедуры заключения контрактов. Но мы эти барьеры преодолеваем. Есть пример, когда у «Газпрома» возникли проблемы с польскими регуляторами по «Северному потоку-2», но компании удалось найти другие пути реализации проекта. Возможности обойти эти ограничения есть. Кроме того, цель подобных решений  убаюкать Вашингтон. Но думается, что с приходом Дональда Трампа США ослабят вожжи, и на самом деле сейчас намечается курс на партнерство. Уже в 2019 году по «Северному потоку-2» и по «Турецкому потоку» может пойти первый газ,  пояснил Александр Пасечник.

Источник в нефтегазовой отрасли, хорошо знакомый с ведением переговоров с ЕС, заверил в беседе с «Известиями», что Россия внимательно следит за ситуацией, но делать практические шаги преждевременно, поскольку закон еще не принят окончательно.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

ЕС вводит новые преграды для российского газа

ЕС вводит новые преграды для российского газаЕврокомиссия хочет обязать национальные правительства предварительно согласовывать с ней нефтегазовые контракты

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