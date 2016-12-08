Маттео Сальвини: «Мы попросим страны ЕС снять санкции с РФ»

В Италии состоялся референдум, на котором страна высказалась против конституционной реформы, предложенной премьер-министром Маттео Ренци. По данным МВД страны, большинство итальянских граждан, а именно 59,11%, проголосовали против поправок в основной закон.

На референдуме итальянцам предстояло решить, будут ли внесены изменения в конституцию страны. Правительство Маттео Ренци предложило уменьшить полномочия регионов и сократить сенат с 315 до 100 человек. С принятием таких поправок произошло бы перераспределение полномочий между центральными и региональными властями в пользу первых.

Как только были обнародованы итоги референдума и стало ясно, что идея реформы провалилась, премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о своей отставке.

Лидер оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Сальвини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Анне Халитовой рассказал о прошедшем референдуме и его последствиях для Евросоюза, политическом будущем Маттео Ренци и об отношениях с Россией.

— Как вы оцениваете итоги прошедшего референдума?

— Народ Италии сказал «нет» провальной политике Маттео Ренци, его невыполненным обещаниям, его неспособности решить те крупные и серьезные проблемы, которые есть в нашей стране.

— Были ли зафиксированы какие-либо нарушения во время проведения референдума?

— Люди жаловались на то, что ручки плохо писали и из-за этого были непригодны для голосования… К сожалению, в Италии происходит много странных вещей. Но это не главное, главное — результат референдума.

— Премьер-министр Италии Маттео Ренци после оглашения итогов референдума заявил, что покинет свой пост. Означает ли это, что Италию ожидают досрочные выборы?

— Партия, лидером которой я являюсь, хочет, чтобы выборы состоялись весной следующего года. У нас нет времени на проигрыш. В Италии должно быть создано новое правительство, пока не стало слишком поздно. Надеюсь, никто не захочет затормозить выборы.

— Какие могут быть сделаны шаги для нормализации отношений России и Италии в рамках не только двусторонних отношений, но и в формате Россия-ЕС?

— Реальный шаг, который сможет серьезно изменить отношения между Москвой и Римом, будет сделан, когда партия «Лига Севера» будет в правительстве. Мы незамедлительно снимем антироссийские санкции и попросим другие страны Евросоюза последовать нашему примеру.

— Вы ранее заявляли, что готовы баллотироваться на пост премьер-министра Италии. Не передумали?

— Сначала должны состояться праймериз. Если люди захотят видеть меня на этом посту, то я готов.

— В 2017 году в ряде европейских стран пройдут парламентские и президентские выборы. Что, на ваш взгляд, ожидает Евросоюз в ближайшем будущем?

— Началом конца для Евросоюза стал Brexit. Думаю, что выборы, которые пройдут волной по Европе, подхватят этот тренд. Европейский cоюз в качестве института не функционирует на должном уровне, а лишь лоббирует интересы банкиров и властей. Блок далек от своих же граждан. Исходя из этого, я лично убежден, что 2017 год станет концом функционирования Евросоюза, а страны, входящие в него, наконец получат национальный суверенитет.