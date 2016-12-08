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Четверг,
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Путин: российские власти не допустят монополизации интернета

Об этом глава государства заявил на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека

Власти России принимают меры, чтобы не допустить монополизации интернета, заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

На заседании журналист Станислав Кучер призвал не допустить распространения государственной монополии на сферу интернета и информационных технологий.

Монополизация интернета в принципе невозможна, ответил на обращение президент.

«Мы пытаемся организовать работу таким образом, точно совершенно не допускаем никакой монополизации интернета, да это и невозможно, — сказал Путин. — Все решения, которые были приняты и действуют в нашей стране, направлены на то, чтобы эту монополизацию не допустить».

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Путин: российские власти не допустят монополизации интернета

Об этом глава государства заявил на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека

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