Путин: российские власти не допустят монополизации интернета

Власти России принимают меры, чтобы не допустить монополизации интернета, заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

На заседании журналист Станислав Кучер призвал не допустить распространения государственной монополии на сферу интернета и информационных технологий.



Монополизация интернета в принципе невозможна, ответил на обращение президент.



«Мы пытаемся организовать работу таким образом, точно совершенно не допускаем никакой монополизации интернета, да это и невозможно, — сказал Путин. — Все решения, которые были приняты и действуют в нашей стране, направлены на то, чтобы эту монополизацию не допустить».

