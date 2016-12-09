Решениям Конституционного суда добавят веса

Судам и органам госвласти придется внимательнее относиться к решениям Конституционного суда РФ, даже если в них не заявлено о несоответствии Основному закону, а дано собственное толкование, отличное от сложившегося. Таким образом, применять норму в любом другом толковании станет нельзя. Такие поправки содержатся в президентском законопроекте, который Госдума сегодня намерена рассмотреть в первом чтении.



Документ устанавливает дополнительные гарантии для исполнения решений КС. Профильный комитет по госстроительству и законодательству Госдумы уже рекомендовал его принять в первом чтении.



Формально КС и сейчас может признавать норму соответствующей или не соответствующей Конституции и давать ее толкование. Однако в действующем законодательстве «не определена судьба такой нормы», следует из пояснительной записки к проекту.



В результате позиция КС игнорируется, решения суда «зачастую воспринимаются правоприменительными органами как свидетельствующие об отсутствии проблемы», следует из отчета КС об исполнении его решений за 2015 год.



Правоприменительные органы нередко отказывались пересматривать дела заявителей, даже если о необходимости пересмотра говорилось в соответствующем решении. В действующем процессуальном законодательстве основанием для пересмотра дел является решение КС о признании норм не соответствующими Конституции — такой тезис выдвигали правоприменители, аргументируя свой отказ пересмотреть дело.



Президентский законопроект призван изменить сложившуюся практику. КС сможет принимать постановления о признании тех или иных положений нормативного акта или договора соответствующими Конституции, однако исключительно в данном им толковании.



Как только решение КС вступит в силу, применять его в другом толковании будет запрещено, а дела заявителей в КС должны быть пересмотрены. При этом если КС вынесет свое решение о толковании нормы и из-за этого нужно будет внести поправки в тот или иной закон, то в таком случае правительство должно внести соответствующий законопроект в Госдуму в течение полугода.



Глава КС Валерий Зорькин назвал законопроект актуальным.



— Вместо банальной дисквалификации нормы мы осуществляем обновление и актуализацию содержания проверяемого законоположения, — заявил Валерий Зорькин, выступая 6 декабря на Всероссийском съезде судей в Москве.



Замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия») считает предложенные коррективы востребованными и полезными. Игнорирование решений КС — противоречит разъяснению Верховного суда РФ, напомнил Рафаэль Марданшин.



— КС не создает норму права, он только разъясняет, что имел в виду законодатель, — добавил депутат.



Адвокат Серей Бадамшин также считает предложенные изменения актуальными. В качестве примера он привел постановление от 25 октября 2001 года. В нем КС признал конституционной норму, согласно которой адвокат допускается к клиенту в СИЗО с момента участия в деле (решение об этом принимает следователь). Однако указал, что эта норма не может считаться «введением разрешительного порядка» на свидания с ним.



Самого Сергея Бадамшина не пускали в СИЗО к его клиентке — экс-студентке МГУ Варваре Карауловой (обвиняется в связях с запрещенным в России «Исламским государством». — «Известия»), поскольку у сотрудников изолятора не было уведомления от следователя о том, что он ее адвокат. КС в октябре 2016 года отказался рассматривать жалобу Сергея Бадамшина на ст. 18 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», сославшись на свое прежнее решение и его обязательность для правоприменителей.

