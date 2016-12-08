Минобороны готово содействовать Западу в доставке гумпомощи в Алеппо

Россия готова оказать максимальное содействие Западу в доставке гуманитарной помощи в сирийский Алеппо. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

«В очередной раз хочу обратиться к «писателям» писем: если вы готовы направить гуманитарную помощь жителям Алеппо — скажите, где она находится. Минобороны России окажет максимальное содействие, чтобы эти колонны как можно быстрее попали в Алеппо, а помощь — получили мирные жители», — заявил он, комментируя документ, принятый лидерами США, Великобритании, Италии, Германии, Франции и Канады о возможных санкциях в отношении союзников президента Сирии Башара Асада.

По словам Конашенкова, в письме от имени лидеров сообщается о некоей «гуманитарной катастрофе» в Алеппо.

«По традиции никакой конкретики и фактов. «Настоящим джентльменам» все должны верить на слово», — подчеркнул представитель Минобороны, передает «Федеральное агентство новостей».

«Складывается впечатление, что данное «письмо» писалось очень давно. А его высокоуважаемым «авторам» перед публикацией его даже не показывали. Ведь сегодня более 70% территорий подконтрольных боевикам районов с мирными жителями уже освобождено», — сказал Конашенков.