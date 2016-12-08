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Солнце уничтожит жизнь на Земле, говорят ученые

Судьба самой планеты пока неизвестна, уточняют астрономы из Бельгии

Солнце уничтожит всё живое на нашей планете через миллиарды лет. Судьба самой планеты пока непонятна, сообщили в своей статье ученые из Левенского католического университета, Бельгия.

Солнце станет красным гигантом через 5 млрд лет, уточняет «РИА Новости», и увеличится в несколько сотен раз. Из-за усиления солнечного ветра звезда станет выбрасывать гигантское количество материи, в итоге Меркурий и Венера будут уничтожены.

Жизнь на Земле погибнет, утверждают исследователи, но сама планета может сохраниться. Такие выводы ученые сделали, проведя наблюдения за аналогом «умирающего Солнца»  красным гигантом L2 в созвездии Кормы.

Вокруг L2 вращается крупный газовый гигант. Биологической жизни на планете нет, но сама планета существует, резюмируют бельгийские астрономы.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Солнце уничтожит жизнь на Земле, говорят ученые

Судьба самой планеты пока неизвестна, уточняют астрономы из Бельгии

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