Солнце уничтожит жизнь на Земле, говорят ученые

Солнце уничтожит всё живое на нашей планете через миллиарды лет. Судьба самой планеты пока непонятна, сообщили в своей статье ученые из Левенского католического университета, Бельгия.

Солнце станет красным гигантом через 5 млрд лет, уточняет «РИА Новости», и увеличится в несколько сотен раз. Из-за усиления солнечного ветра звезда станет выбрасывать гигантское количество материи, в итоге Меркурий и Венера будут уничтожены.

Жизнь на Земле погибнет, утверждают исследователи, но сама планета может сохраниться. Такие выводы ученые сделали, проведя наблюдения за аналогом «умирающего Солнца» — красным гигантом L2 в созвездии Кормы.

Вокруг L2 вращается крупный газовый гигант. Биологической жизни на планете нет, но сама планета существует, резюмируют бельгийские астрономы.