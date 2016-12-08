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НАТО готово усилить военное присутствие на востоке Европы

Такая мера может быть принята в ответ на наращивание военной мощи России

Фото: TASS/AP/Virginia Mayo

НАТО готово увеличить военное присутствие на востоке Европы, в частности в странах Балтии. Такая мера может быть принята в ответ на усиление военной мощи России, заявил генсек организации Йенс Столтенберг журналистам после встречи в Брюсселе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Столтенберг добавил, что четыре батальона, находящиеся в Прибалтике, могут быть не единственными средствами в обеспечивании сдерживания России.

«Они (батальоны. — «Известия») связаны с местными силами и подразделениями по интеграции сил НАТО и легко могут обеспечить усиление в случае необходимости... Усиление в том, чтобы предотвратить конфликт», — цитирует Столтенберга «РИА Новости».

Он отметил, что батальоны НАТО на востоке Европы являются многонациональными и «нападение на одного из них приведет к реакции всего НАТО».

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

НАТО готово усилить военное присутствие на востоке Европы

НАТО готово усилить военное присутствие на востоке ЕвропыТакая мера может быть принята в ответ на наращивание военной мощи России

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