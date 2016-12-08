НАТО готово усилить военное присутствие на востоке Европы

НАТО готово увеличить военное присутствие на востоке Европы, в частности в странах Балтии. Такая мера может быть принята в ответ на усиление военной мощи России, заявил генсек организации Йенс Столтенберг журналистам после встречи в Брюсселе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.



Столтенберг добавил, что четыре батальона, находящиеся в Прибалтике, могут быть не единственными средствами в обеспечивании сдерживания России.

«Они (батальоны. — «Известия» ) связаны с местными силами и подразделениями по интеграции сил НАТО и легко могут обеспечить усиление в случае необходимости... Усиление в том, чтобы предотвратить конфликт», — цитирует Столтенберга «РИА Новости».

Он отметил, что батальоны НАТО на востоке Европы являются многонациональными и «нападение на одного из них приведет к реакции всего НАТО».