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Мощное землетрясение произошло у побережья Калифорнии

Подземные толчки были зафиксированы в 165 км от берега

Фото: TASS/AP/Damian Dovarganes

У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 10 км.

Подземные толчки были зафиксированы в 165 км от берега и в 167 км от города Ферндейл. Ближайшим крупным городом к эпицентру землетрясения является Сан-Франциско.

О разрушениях в населенных пунктах на данный момент не сообщается, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на Геологическую службу США. Об угрозе цунами также не сообщается.

Напомним, 7 декабря землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от острова Суматра. По последним данным, число жертв составило как минимум 92 человека.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Мощное землетрясение произошло у побережья Калифорнии

Мощное землетрясение произошло у побережья КалифорнииПодземные толчки были зафиксированы в 165 км от берега

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