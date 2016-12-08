Мощное землетрясение произошло у побережья Калифорнии

У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 10 км.

Подземные толчки были зафиксированы в 165 км от берега и в 167 км от города Ферндейл. Ближайшим крупным городом к эпицентру землетрясения является Сан-Франциско.

О разрушениях в населенных пунктах на данный момент не сообщается, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на Геологическую службу США. Об угрозе цунами также не сообщается.

Напомним, 7 декабря землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от острова Суматра. По последним данным, число жертв составило как минимум 92 человека.

