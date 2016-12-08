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Владимир Путин заявил о необходимости борьбы с экстремизмом в соцсетях

Но любые публикации под нее подводить нельзя, уточнил он

Президент России на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил о необходимости борьбы с экстремизмом в социальных сетях. Но под нее нельзя подводить любые публикации, отметил Владимир Путин.

Российский лидер обратил внимание, что соцсети «всё чаще и чаще используются именно для экстремистской деятельности», поэтому у государства возникает законное желание противостоять этому.

Как пример экстремизма в соцсети политик привел вербовку в ИГ (запрещена в РФ).

«Но, естественно, под эту сурдинку нельзя подводить всё что ни попадя, с этим точно совершенно надо аккуратненько разобраться», — заключил президент.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Владимир Путин заявил о необходимости борьбы с экстремизмом в соцсетях

Но любые публикации под нее подводить нельзя, уточнил он

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