Владимир Путин заявил о необходимости борьбы с экстремизмом в соцсетях

Президент России на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил о необходимости борьбы с экстремизмом в социальных сетях. Но под нее нельзя подводить любые публикации, отметил Владимир Путин.

Российский лидер обратил внимание, что соцсети «всё чаще и чаще используются именно для экстремистской деятельности», поэтому у государства возникает законное желание противостоять этому.

Как пример экстремизма в соцсети политик привел вербовку в ИГ (запрещена в РФ).

«Но, естественно, под эту сурдинку нельзя подводить всё что ни попадя, с этим точно совершенно надо аккуратненько разобраться», — заключил президент.