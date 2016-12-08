Путин назначил нового главу столичной полиции

Указом президента Владимира Путина начальником московской полиции назначен генерал-майор Вячеслав Козлов. Ранее он возглавлял управление охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве.

На сайте ГУ МВД по Москве уточняется, что Козлов назначен заместителем начальника ведомства.

Ранее, около месяца назад, обязанности начальника столичной полиции исполнял Сергей Солопов. Он ушел на больничный, с которого не вернулся к служебным обязанностям после скандала с задержанием музыканта Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, напоминают СМИ.