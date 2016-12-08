Мощное землетрясение произошло у Соломоновых островов

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у побережья Соломоновых островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 17.38 по местному времени (20.38 мск) в 63 километрах к юго-западу от населенного пункта Киракира. По информации службы, очаг располагался на глубине 40 км. Угроза цунами не объявлялась.

Данных о пострадавших и жертвах пока нет.

Ранее в четверг сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8 у берегов Калифорнии. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 165 км от берега и в 167 км от города Ферндейл.