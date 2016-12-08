Путин зачитал постановление суда, от которого «волосы встают дыбом»

Владимир Путин зачитал постановление суда, от которого «волосы дыбом встают». Президент России ознакомил с документом членов Совета по правам человека, состоявшегося в четверг.

Он отметил, что в постановлении достаточно несуразицы.

«В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше – "совершил (преступление – ред.) путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру»,— рассказал Путин.

«От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое?», – возмутился Путин. Президент добавил, что разобраться с конкретным случаем поручит генеральному прокурору и председателю Верховного суда.

«Я уже не знаю там насчет предвзятости, но насчет квалификации абсолютно точно вопросы возникают, конечно», — заключил президент.