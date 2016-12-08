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Лавров: «Боевые действия сирийской армии в Алеппо приостановлены»

Город покидают колонны мирных жителей

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о приостановке активных боевых действий сирийской армии в Алеппо. Об этом дипломат заявил на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Гамбурге.

Причиной приостановки боевых действий Лавров назвал крупнейшую операцию по выводу из Алеппо мирных жителей.

«Сегодня активные боевые действия сирийской армии в Восточном Алеппо приостановлены, потому что осуществляется очередная и крупнейшая за всё это время операция по выводу желающих мирных жителей», — сказал глава российского МИДа. Лавров уточнил, что Алеппо покинет колонна из 8 тыс. мирных граждан. Мирные люди преодолеют маршрут протяженностью 5 км.

«Это колоссальная операция, и маршрут у колонны протяженностью 5 км», — добавил он.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Лавров: «Боевые действия сирийской армии в Алеппо приостановлены»

Лавров: «Боевые действия сирийской армии в Алеппо приостановлены»Город покидают колонны мирных жителей

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