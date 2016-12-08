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Боксер Алоян подаст апелляцию на лишение серебра ОИ-2016

По словам тренера российского спортсмена, юристы были готовы к решению CAS

Российский боксер Миша Алоян намерен подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении его серебра ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

«Мы рассматривали такой вариант, юрист был готов к этому. Мы продолжим судиться, не будем бросать это дело», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в четверг пресс-служба CAS сообщила о том, что Алоян будет лишен серебряной награды ОИ-2016 за употребление допинга. Сообщалось, что в пробе спортсмена, взятой 21 августа, был обнаружен запрещенный туаминогептан.

Алоян завоевал серебряную медаль ОИ-2016 в весовой категории до 52 кг. Российский боксер также является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне и двукратным чемпионом мира.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Боксер Алоян подаст апелляцию на лишение серебра ОИ-2016

По словам тренера российского спортсмена, юристы были готовы к решению CAS

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