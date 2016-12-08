«Зенит» проиграл АЗ в Лиге Европы

Голландский АЗ обыграл петербургский «Зенит» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы (3:2). Это поражение стало для подопечных Мирчи Луческу первым на турнире.

Тем не менее «Зенит» набрал 15 очков и вышел в раунд плей-офф с первого места. АЗ набрал восемь баллов и занял второе место.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 12 декабря.

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