«Зенит» проиграл АЗ в Лиге Европы

Петербургский клуб потерпел первое поражение на турнире
Голландский АЗ обыграл петербургский «Зенит» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы (3:2). Это поражение стало для подопечных Мирчи Луческу первым на турнире.
Тем не менее «Зенит» набрал 15 очков и вышел в раунд плей-офф с первого места. АЗ набрал восемь баллов и занял второе место.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 12 декабря.
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