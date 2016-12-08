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В Санкт-Петербурге задержан врио начальника транспортной полиции

Подполковник Роман Фролов подозревается в получении взятки в размере 250 тыс. рублей

Временно исполняющий обязанности начальника полиции линейного управления внутренних дел на транспорте (ЛУВДТ) Санкт-Петербурга Роман Фролов задержан по подозрению в получении взятки в размере 250 тыс. рублей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении Романа Фролова, и.о. начальника полиции Санкт-Петербургского ЛУВДТ, подполковника полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, Фролов был задержан после получения от работника ОАО «РЖД» взятки в размере 250 тыс. рублей за общее покровительство. В данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В Санкт-Петербурге задержан врио начальника транспортной полиции

Подполковник Роман Фролов подозревается в получении взятки в размере 250 тыс. рублей

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