Умер первый астронавт США, совершивший орбитальный полет

В США в возрасте 95 лет скончался бывший астронавт NASA, первый американец, совершивший орбитальный полет, Джон Гленн. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Гленн был доставлен в больницу в отделение онкологических заболеваний.

В 1962 году Гленн стал первым американцем, совершившим орбитальный полет вокруг Земли на корабле «Меркурий-Атлас-6». До него это сделали советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Во второй раз он совершил космический полет на борту шаттла «Дискавери» в 1998 году в возрасте 77 лет, став самым пожилым человеком в космосе.

Также Гленн более 20 лет занимал пост сенатора от штата Огайо и активно поддерживал Барака Обаму в проведении президентской кампании.

В Хьюстоне, где находится первая штаб-квартира NASA, установлена стальная плита в честь Гленна. Она расположена рядом с изваянием Юрия Гагарина.