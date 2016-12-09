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Пентагон заявил о ликвидации 50 тыс. боевиков ИГ в Ираке

В военном ведомстве США отмечают, что эта цифра свидетельствует об эффективности антитеррористической операции

По оценкам американских военных, с начала операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке уничтожено около 50 тыс. исламистов, сообщает Пентагон.

По данным Reuters, военный источник США считает это «сдержанной оценкой». Источник отметил, что эта цифра показывает, насколько эффективной является коалиционная операция США в Ираке и к каким результатам она уже привела за 2,5 года, передает ТАСС.

Ранее США сообщали, что к ноябрю 2016 года в антитеррористических операциях в Сирии и Ираке погибли 27 американских военных.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Пентагон заявил о ликвидации 50 тыс. боевиков ИГ в Ираке

В военном ведомстве США отмечают, что эта цифра свидетельствует об эффективности антитеррористической операции

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