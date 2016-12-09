Омбудсмен Москалькова рассказала о новых задачах уполномоченных

Президент России Владимир Путин своим посланием к Федеральному собранию задал институту уполномоченных по правам человека иной, более ответственный вектор, который указывает на необходимость внимательного отношения не только к жизненным проблемам людей, но и к универсальным человеческим ценностям, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она отметила, что социальный климат в стране измеряется степенью защищенности прав и свобод. Этот вопрос, по ее мнению, тесно связан и с демократией, которая в условиях рыночной экономики не может быть реализована, если человек лишен возможности зарабатывать на достойную жизнь.

— Надо помнить: права человека нуждаются в ежечасной защите. При этом нельзя забывать и о том, что уполномоченный не просто помогает не допустить попрания законных прав. Он возвращает людям веру в справедливость, для чего нужны не только знания и умения. Нужна мудрость, — написала Москалькова.

Это свойство, отметила она, нужно не только уполномоченным, но и всем людям. Этот простой принцип позволит всегда иметь в центре внимания проблему соблюдения прав и свобод человека естественным образом.

Москалькова заявила, что суть этой проблемы сформулировал в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

— Заданный посланием вектор нашей работы предполагает, что нам предстоит найти новые пути и средства для улучшения ситуации с правами человека в России.

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