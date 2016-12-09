Россия намерена наращивать сотрудничество с Кубой

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам заседания двусторонней межправительственной комиссии заявил, что Россия сохранит экономическое, политическое и гуманитарно-культурное сотрудничество с Кубой.

«Мы намерены продолжать дальнейшее сохранение динамики экономического оборота, наращивание политического диалога, торгового-инвестиционного, гуманитарного-культурного сотрудничества», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

Также Рогозин заявил, что Куба успешно решает проблемы, несмотря на давление ведущих западных стран, прежде всего США. Россия также является объектом давления, но это давление делает страну сильнее, добавил вице-премьер.

Рогозин возглавляет комиссию с российской стороны, кубинский сопредседатель — вице-премьер и министр экономики и планирования Рикардо Кабрисес. Заседание состоялось в ходе рабочего визита российской делегации на Кубу 8-9 декабря.