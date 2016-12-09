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Обама снял ограничения на поставку оружия союзникам США в Сирии

Этот шаг объяснили интересами национальной безопасности

Президент США Барак Обама снял ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, говорится в сообщении Белого дома.

Подписанный Обамой соответствующий меморандум был отправлен в Госдеп США и Пентагон. В документе сказано, что снятие запрета на поставки вооружений отвечает интересам национальной безопасности США, сообщает Федеральное агентство новостей.

Документ, кроме этого, предусматривает, что снимаются ограничения и на финансирование союзников США в Сирии.

Отметим, что ранее представитель Госдепартамента Марк Тонер заявлял, что США не будут поставлять оружие оппозиции Сирии.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Обама снял ограничения на поставку оружия союзникам США в Сирии

Этот шаг объяснили интересами национальной безопасности

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