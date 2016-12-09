Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Россияне не готовы к пенсионной реформе от Минфина и ЦБ

Исследование центра НАФИ показало, что россияне не хотят сами заботиться о личных пенсионных накоплениях

Большинство граждан РФ считают, что проявлять заботу об их пенсии должно государство и рассчитывают на пособие властей, а также помощь близких людей. Такие выводы содержатся в исследовании аналитического центра НАФИ, показавшего неготовность населения к пенсионной реформе.

Исследование, с которым первыми ознакомились «Известия», показало, что авторы новой пенсионной реформы опираются на иную стратегию россиян, которую поддерживают всего 16% опрошенных. Они, в частности, готовы участвовать в негосударственных программах по накоплению пенсии самостоятельно или посредством работодателей.

При этом 78% россиян планируют жить на любую государственную пенсию при достижении соответствующего возраста.

В то же время 49% респондентов заявили, что будут подрабатывать. Делать себержения планируют 39% россиян. 25% заявили, что им, вероятно, будут помогать дети, 18% — ждут поддержки от супруга или супруги.

— Патерналистский менталитет характерен для россиян с давних времен. Индивидуалистический западный подход с трудом прививается на нашей почве. Идея личной ответственности за свою пенсию пока не находит отклик у населения, —заявила «Известиям» руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Екатерина Корконосова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россияне не хотят сами копить свою пенсию

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Россияне не готовы к пенсионной реформе от Минфина и ЦБ

Исследование центра НАФИ показало, что россияне не хотят сами заботиться о личных пенсионных накоплениях

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке