Россияне не готовы к пенсионной реформе от Минфина и ЦБ

Большинство граждан РФ считают, что проявлять заботу об их пенсии должно государство и рассчитывают на пособие властей, а также помощь близких людей. Такие выводы содержатся в исследовании аналитического центра НАФИ, показавшего неготовность населения к пенсионной реформе.

Исследование, с которым первыми ознакомились «Известия», показало, что авторы новой пенсионной реформы опираются на иную стратегию россиян, которую поддерживают всего 16% опрошенных. Они, в частности, готовы участвовать в негосударственных программах по накоплению пенсии самостоятельно или посредством работодателей.

При этом 78% россиян планируют жить на любую государственную пенсию при достижении соответствующего возраста.

В то же время 49% респондентов заявили, что будут подрабатывать. Делать себержения планируют 39% россиян. 25% заявили, что им, вероятно, будут помогать дети, 18% — ждут поддержки от супруга или супруги.

— Патерналистский менталитет характерен для россиян с давних времен. Индивидуалистический западный подход с трудом прививается на нашей почве. Идея личной ответственности за свою пенсию пока не находит отклик у населения, —заявила «Известиям» руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Екатерина Корконосова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россияне не хотят сами копить свою пенсию