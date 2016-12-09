Россияне не хотят сами копить свою пенсию

Россияне еще не готовы к пенсионной реформе, которую задумали Минфин и Центробанк. Такой вывод можно сделать на основании последнего исследования аналитического центра НАФИ, которое показало, что подавляющее большинство граждан уверено, что заботиться об их пенсии должны власти, и рассчитывает исключительно на государственное пособие или помощь со стороны родных. И только 16% наших соотечественников тем или иным образом готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. Это совершенно не коррелирует с данными, на которые опираются разработчики новой пенсионной реформы.

78% россиян рассчитывают жить на любую государственную пенсию по достижении возраста, позволяющего уйти на заслуженный отдых. Такие данные получил аналитический центр НАФИ в ходе опроса («Известия» первыми ознакомились с результатами). Главной задачей социологов было выяснить, на кого возлагают граждане ответственность за обеспечение своей старости.

Почти половина (49%) опрошенных, впрочем, планирует подрабатывать. Сбережения в качестве источника дохода на пенсии указали 39% опрошенных. Еще четверть надеются на помощь детей, а каждый пятый — на заработки супруга или супруги (18%). Самыми непопулярными источниками стали доходы от продажи имущества, дополнительная пенсия от предприятия и наследство — каждый из них набрал не более 10%.

При этом лишь 8% наших сограждан уверены, что их пенсии хватит на жизнь. Еще 39% опрошенных надеются на это, но уверенности у них нет, а 43% выражают беспокойство, что не смогут свести концы с концами, когда выйдут на пенсию. Каждый десятый респондент затруднился ответить на вопрос.

При этом люди считают, что не стоит омрачать молодость мыслями и заботами о заслуженном отдыхе. Если в развитых странах работа на свой пенсионный капитал начинается с момента поступления на работу, то большинство россиян (63%) полагают, что наиболее оптимальный возраст для начала планирования жизни после выхода на пенсию — после 45 лет. При этом мужчины указывают возраст после 45 лет значительно чаще, чем женщины (69% против 57% соответственно). Каждый пятый считает, что начинать копить на пенсию нужно с 35 до 44 лет (19%), еще 13% уверены, что это надо делать возрасте 25 – 34 лет.

Опять же большинство (70%) россиян придерживаются позиции, что государство несет ответственность за то, чтобы у человека был достойный уровень пенсии, достаточный для поддержания привычного уровня жизни (37% полагают, что только государство, и еще 33% указывают вариант «скорее государство, чем сам человек»). Только 24% опрошенных понимают, что человек в большей степени сам отвечает за то, чтобы размера его пенсии хватило для привычного образа жизни.

— Патерналистский менталитет характерен для россиян с давних времен. Индивидуалистический западный подход с трудом прививается на нашей почве. Идея личной ответственности за свою пенсию пока не находит отклик у населения. Как показывают исследования, только 35% российских граждан имеют хоть какую-то пенсионную стратегию, остальные надеются на авось и государство, — прокомментировала руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Екатерина Корконосова.



О том, что источником дохода на заслуженном отдыхе могут быть поступления от накоплений в НПФ (негосударственных пенсионных фондах) сообщил лишь каждый десятый (11%). Еще 5% не против, если перечисления по корпоративным программам за них будет делать работодатель. Вот, собственно, и весь относительный потенциал для авторов новой пенсионной реформы (Центробанк и Минфин), которые хотят заменить пенсионные накопления в рамках обязательной пенсионной системы (ОПС) на квазидобровольные накопления.



Напомним, Центробанк и Минфин разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагает, что гражданин будет по собственному желанию отчислять от 1 до 6% от своей зарплаты на свой счет в НПФ. Чтобы стимулировать развитие этой системы, Минфин предусмотрел льготу по НДФЛ.



При этом авторы реформы уверены, что в России найдется достаточно людей, которые будут копить на дополнительную пенсию таким образом. Как рассказывал «Известиям» зампред ЦБ Владимир Чистюхин, согласно результатам социологического исследования, которое было проведено для регулятора, более 70% опрошенных граждан посчитали привлекательной для себя предлагаемую систему и выразили желание участвовать в такой программе в ближайшем будущем.

При этом, по словам зампреда ЦБ, по данным того же исследования, около 50% опрошенных заявили о готовности регулярно отчислять на формирование пенсионных накоплений от 1 до 6 тыс. рублей и более.



— Но это заявленная позиция, реальное поведение может отличаться в любую сторону, — уточнил Владимир Чистюхин.

Однако в НАФИ отмечают, что нежелание заботиться о своей пенсии — принципиальная позиция, поскольку люди не верят в последовательность реформ из-за слишком частого их проведения.



— Этому во многом способствуют и бесконечные пенсионные реформы — 79% опрошенных в прошлом году заявили, что не видят смысла планировать свою пенсию в постоянно меняющихся условиях. Для формирования привычки долгосрочного финансового планирования обществу нужна прежде всего стабильность законодательства и уверенность, что все накопления в один прекрасный день не будут «заморожены», — уверена Екатерина Корконосова.

​​​​​​​

