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Пятница,
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Спецпосланник ООН предложил возобновить межсирийские переговоры

Стаффан де Мистура считает, что для этого пришло подходящее время

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что настало время для возобновления переговоров сирийских властей с оппозицией, которые ранее были прерваны из-за дестабилизации ситуации в стране.

Де Мистура отметил, что Россия объявила  о прекращении военных действий в восточном Алеппо, что дополнительно указывает на возможность усадить за стол переговоров Дамаск и оппозицию, передает ТАСС.

«Сейчас, возможно, настало время изучить возможность возобновления (переговоров), посмотреть, когда и как мы сможем провести политические дискуссии», — сказал он.

Де Мистура назвал необходимые условия для продолжения диалога в Женеве. По его словам, власти Сирии должны объявить, что готовы к переговорам, а оппозиция — не избегать их. Тогда отметил он, в Женеве возможна дискуссия в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.

Спецпосланник подчеркнул, что переход к переговорам сейчас представляется логичным, так как в противном случае может сложиться впечатление, что в Сирии важна только военная победа, тогда как это утверждение не соответствует истине.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Спецпосланник ООН предложил возобновить межсирийские переговоры

Стаффан де Мистура считает, что для этого пришло подходящее время

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