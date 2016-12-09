Спецпосланник ООН предложил возобновить межсирийские переговоры

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что настало время для возобновления переговоров сирийских властей с оппозицией, которые ранее были прерваны из-за дестабилизации ситуации в стране.

Де Мистура отметил, что Россия объявила о прекращении военных действий в восточном Алеппо, что дополнительно указывает на возможность усадить за стол переговоров Дамаск и оппозицию, передает ТАСС.

«Сейчас, возможно, настало время изучить возможность возобновления (переговоров), посмотреть, когда и как мы сможем провести политические дискуссии», — сказал он.

Де Мистура назвал необходимые условия для продолжения диалога в Женеве. По его словам, власти Сирии должны объявить, что готовы к переговорам, а оппозиция — не избегать их. Тогда отметил он, в Женеве возможна дискуссия в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.

Спецпосланник подчеркнул, что переход к переговорам сейчас представляется логичным, так как в противном случае может сложиться впечатление, что в Сирии важна только военная победа, тогда как это утверждение не соответствует истине.

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