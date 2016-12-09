Трамп выдвинул главу сети фаст-фуда на пост министра труда США

Глава американской сети фаст-фуда Carl's Jr. и Hardee's Энди Паздер выдвинут избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра труда страны, сообщает штаб республиканца.

Трамп отметил, что Паздер известен своей борьбой за работников и помог развить карьеру не одной тысяче американцев, что делает его опытным кандидатом на пост главы Минтруда США. Стратегию Паздера Трамп охарактеризовал как борьбу за процветание работающих граждан через реализацию стандартов труда и гарантий получения сотрудниками тех преимуществ, которые они заслуживают, передает ТАСС.

По словам избранного президента США, Паздер стремится к снятию необязательных мер регулирования с малого бизнеса, что будет стимулировать развитие рынка труда. Паздер ранее уже заявлял, что намерен помогать Трампу «сделать Америку снова великой» в части мирового экономического лидерства.

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