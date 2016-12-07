Трамп назначит госсекретаря на следующей неделе

Избранный президент США Дональд Трамп намерен объявить о назначении государственного секретаря на будущей неделе. Об этом он рассказал телеканалу NBC.

«На следующей неделе я объявлю имя нового государственного секретаря», — сказал Трамп.

Также глава США добавил, что его прежний политический соперник Митт Ромни по-прежнему рассматривается в качестве одного из кандидатов.

Кроме того, по данным американских СМИ, на пост претендуют отставной американский генерал и бывший глава ЦРУ Дэвид Петрэус, сенатор от штата Теннеси Боб Коркер и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.