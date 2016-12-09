Трамп будет работать на реалити-шоу со Шварценеггером

Новый президент США Дональд Трамп станет исполнительным продюсером реалити-шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice) на телеканале NBC, сообщает журнал Variety.

Показ этой программы возобновится в январе 2017 года после двухлетнего перерыва. Ведущим станет бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Стоит отметить, что еще недавно 69-летний актер публично призывал не поддерживать Трампа на президентских выборах из-за сексистских высказываний.

Отметим, что ранее это шоу вел сам Трамп. Однако в 2015 году республиканец был уволен из-за скандальных заявлений во время президентской гонки в США. В новом сезоне Трамп будет исполнительным продюсером, его зарплата составит не менее 100 тыс. долларов за каждый выпуск шоу.

В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать денежные средства на благотворительность. Программа является ответвлением проекта The Apprentice («Ученик»), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.