Из контролируемых боевиками районов Алеппо вышли свыше 8 тыс. жителей

Свыше 8 тыс. жителей сирийского города Алеппо за последние сутки вышли из районов города, контролируемых боевиками. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон на территории Сирии.

«Только за последние сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо при содействии российского Центра примирения враждующих сторон вышли 8 461 горожанин, в том числе 2 934 ребенка», — говорится в сообщении.

Также в западную часть города к сирийским войскам, сложив оружие, вышли 14 боевиков. Все они были амнистированы в соответствии с решением президента Сирии Башара Асада.

Кроме того, российские военнослужащие полностью разминировали жилые кварталы общей площадью 6 га, восстановили центральную водонасосную станцию, две электроподстанции, две школы и две мечети.